"Ъ": Тимур Иванов передаст в доход государства усадьбу Панкратово в 800 млн рублей

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов готов передать в доход государства усадьбу Панкратово, расположенную на территории Тверской области. Соответствующей информацией поделились журналисты издания "Коммерсантъ". По данным газеты, стоимость такого объекта превышает 800 миллионов рублей. Также известно, что Пресненский районный суд в столице 26 ноября начнет рассмотрение иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов бывшего замминистра и связанных с ним личностей.

Адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев сообщил СМИ, что объект недвижимости никогда не принадлежал экс-заместителю министра по обороне, поэтому его подзащитный не станет возражать с решением об обращении в доход государства недвижимости в том случае, если с этим будет согласен "Оборонспецстрой". Ранее Арбитражный суд в Москве признал фигуранта расследования банкротом и начал процедуру реализации его имущества.

Напомним, что Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны России с мая 2016 года. Однако 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. А 1 июля 2025 года Московский городской суд по уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также выводе из банка "Интеркоммерц" свыше 3,9 млрд рублей приговорил бывшего военачальника к лишению свободы на срок 13 лет и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv