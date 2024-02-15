"ВКонтакте" и "Грамота.ру" назвали самые популярные регионализмы в России

Соцсеть и лингвистический портал изучили публикации с хештегом #мытакговорим. В топ вошли слова "растыка" на юге, "грядушка" в Воронежской области, "вехотка" на Урале и "кукса" на Дальнем Востоке.

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с порталом "Грамота.ру" изучили более тысячи публикаций в тренде #мытакговорим. Пользователи делятся в этой рубрике словами и выражениями повседневной речи, понятными прежде всего жителям отдельных регионов страны. Список самых часто упоминаемых регионализмов стал известен из пресс-релиза "ВКонтакте".

На юге России в топ попали слова, связанные с бытовыми ситуациями и повседневным общением. Например, "растыка" означает неуклюжего человека, а "скибка" — кусок чего-либо. В Ростовской и Белгородской областях распространено слово "тремпель" для обозначения вешалки для одежды.

В центральной части страны особенно заметны лексемы, связанные с домом, предметами быта и повседневными мелочами. В Воронежской области употребляют слово "грядушка" в значении спинки кровати. В Рыбинске Ярославской области "пышкой" называют фантик от конфеты. В Смоленске и Брянске распространено слово "скабка" — так говорят о занозе.

На Урале регионализмы, как отметили исследователи, связаны с использованием древнерусских выражений или заимствований из других языков. "Вехоткой" здесь называют мочалку. Этим словом можно "пошоркать", то есть потереть или что-то счистить. Еще одно выразительное слово — "зюргать" или "сюрпать", что означает шумное поедание горячей пищи.

На Дальнем Востоке регионализмы чаще всего отражают близость к странам Азии и культуру быстрых перекусов. Там распространены такие слова, как "кукса" — лапша быстрого приготовления, и "чифанька" — небольшое китайское кафе.

