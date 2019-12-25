В 2025 году у каждого третьего пользователя соцсетей стало больше друзей.

Вологодскую область назвали самым дружелюбным регионом России. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз социальной сети "ВКонтакте".

По данным исследования, в 2025 году у каждого третьего пользователя стало больше друзей. В среднем у жителей Вологодской области 217 друзей. В топ-5 рейтинга также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области.

У жителей Москвы в среднем насчитывается 105 друзей. В Санкт-Петербурге показатель составил 142 друга.

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Фото: pxhere.com