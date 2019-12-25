Петербург занял 11 место в рейтинге регионов РФ по покупательной способности зарплат

Специалисты проанализировали доходы жителей 100 крупнейших городов России, сопоставив их со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг.

Петербург расположился на 11-й строчке в рейтинге российских городов по покупательной способности средней заработной платы. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.

Специалисты проанализировали доходы жителей 100 крупнейших городов России, сопоставив их со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг.

Первое место в списке занял Новый Уренгой. Средняя чистая зарплата в этом городе позволяет приобрести 5,93 таких набора. Вторую строчку удерживает Салехард с показателем 5,59, а замыкает тройку лидеров Анадырь, где на средний заработок можно купить 5,29 набора товаров и услуг.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV