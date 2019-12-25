Петербург вошел в топ-5 самых трезвых городов России

Петербург оказался среди самых непьющих городов России по итогам года.

Санкт-Петербург вошел в число самых трезвых городов России. За последний год на одного жителя Северной столицы пришлось 5,94 литра алкоголя. Показатель оказался ниже среднего по стране, который составил 7,52 литра на человека, следует из статистических данных, изученных РИА Новости.

Петербуржцы употребляют значительно меньше алкоголя, чем жители некоторых других регионов. Так, в Свердловской области показатель достиг 9,85 литра на человека, а в Татарстане - 9,81 литра. В Москве уровень потребления оказался еще ниже петербургского и составил 4,45 литра.

На общероссийском уровне также зафиксировано снижение производства спиртного. За январь - август 2026 года оно сократилось на 7,2 %, до 684,11 млн декалитров. Производство водки уменьшилось на 12,1 %, коньяка - на 16,8 %, другой крепкой алкогольной продукции - на 18 %. Одновременно снизились продажи пива и вина, тогда как выпуск питьевой воды вырос на 2,4 %.

В Ленобласти с 1 сентября начали продавать алкоголь с 11:00.

Фото: Piter.tv