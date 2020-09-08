В Ленобласти с 1 сентября начнут продавать алкоголь с 11:00

До 1 сентября разрешенное время на продажу алкоголя в регионе остается прежним — с 9:00 до 22:00.

С 1 сентября в Ленинградской области на 2 часа сократится время продажи алкоголя. Вступают в силу новые правила реализации спиртосодержащей продукции, напомнили в региональной администрации.

Продажа алкоголя на территории Ленинградской области будет запрещена с 22:00 до 11:00. Запрет коснется магазинов и точек общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. До 1 сентября разрешенное время на продажу алкоголя в регионе остается прежним — с 9:00 до 22:00.

Закон принят Законодательным собранием региона и подписан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Фото: unsplash (Kobby Mendez)