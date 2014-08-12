Рейтинг составили по вкладу обрабатывающих производств в общую динамику России за последние четыре года.

Москва возглавила рейтинг "новой индустриализации" среди регионов. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на агентство АКРА.

Рейтинг составили по вкладу обрабатывающих производств в общую динамику России за последние четыре года. Второе место после столицы занял Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Московская область. Также в топ-5 вошли Ленинградская область и Татарстан.

Ранее мы сообщали, что Петербург занял одну из лидирующих позиций в рейтинге перспективности трудоустройства.

Фото: Piter.tv