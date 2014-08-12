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Москва возглавила рейтинг "новой индустриализации" среди регионов
Сегодня, 13:31
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Москва возглавила рейтинг "новой индустриализации" среди регионов

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Рейтинг составили по вкладу обрабатывающих производств в общую динамику России за последние четыре года.

Москва возглавила рейтинг "новой индустриализации" среди регионов. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на агентство АКРА.

Рейтинг составили по вкладу обрабатывающих производств в общую динамику России за последние четыре года. Второе место после столицы занял Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Московская область. Также в топ-5 вошли Ленинградская область и Татарстан.

Ранее мы сообщали, что Петербург занял одну из лидирующих позиций в рейтинге перспективности трудоустройства.

Фото: Piter.tv

Теги: индустриализация, москва, регионы, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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