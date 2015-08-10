Петербург занял одну из лидирующих позиций в рейтинге перспективности трудоустройства

Самым привлекательным местом для трудоустройства признана Республика Татарстан, получившая наивысшую оценку — 89,4 балла.

Петербург уверенно входит в первую тройку российского рейтинга перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года, уступив лидерство Республике Татарстан и Республике Башкортостан. Результаты были опубликованы аналитиками популярного рекрутингового портала hh.ru и переданы информационным агентством ТАСС 17 июля.​‍

Составляя рейтинг, эксперты учитывали несколько значимых факторов, характеризующих рынок труда: соотношение количества размещённых резюме и вакансий, средний размер заработной платы, готовность потенциальных сотрудников менять место жительства ради работы, показатель минимального дохода, необходимого работнику для нормальной жизнедеятельности, а также официальную статистику безработицы, представленную Росстатом.​

Самым привлекательным местом для трудоустройства признана Республика Татарстан, получившая наивысшую оценку — 89,4 балла. Второе место заняла Республика Башкортостан с результатом 83,7 балла. Северную столицу аналитики поставили на почётное третье место, присвоив ей индекс 82,6 балла. Это достижение связано с низким уровнем безработицы в городе (всего 1,5%, согласно официальным данным), а также с общим балансом спроса и предложения на местном рынке труда.

Ранее мы сообщили о том, что на трех улицах в Петербурге сформировались новые ресторанные кластеры.

Фото: Piter.TV