На трех улицах в Петербурге сформировались новые ресторанные кластеры

Традиционные направления ресторанного бизнеса получают дополнительный импульс, предлагая уникальные концепции и качественные услуги.

В Северной столице наблюдается всплеск развития ресторанной индустрии. Новые зоны привлечения становятся центром притяжения публики благодаря расширению количества предприятий общественного питания. Наиболее востребованные районы продолжают привлекать туристов и местных жителей своими многообразными предложениями в сфере досуга и развлечений, пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на руководителя департамента торговой недвижимости NF Group Анну Лапченко.

Традиционные направления ресторанного бизнеса получают дополнительный импульс, предлагая уникальные концепции и качественные услуги. Так, улица Рубинштейна сохраняет статус лидера по количеству заведений общественного питания, занимая около 77% коммерческой площади. Второе место занимает улица Некрасова, где почти половина зданий отведена под сферу общепита. Третье место уверенно удерживает улица Восстания. Эти данные подтверждают тенденцию роста популярности конкретных районов и формирования стабильных потребительских предпочтений горожан и гостей города.​‍

Особенность последних месяцев заключается в увеличении числа открытых объектов, которые компенсируют сокращение менее успешных заведений. Такой баланс свидетельствует о динамичном развитии рынка услуг и адаптации к потребностям потребителей. Именно поэтому центральные улицы Петербурга сохраняют свою привлекательность и лидерство, став местом концентрации качественного сервиса и инновационного подхода к организации пространства и созданию атмосферы.

Основные тенденции формируются вокруг уже зарекомендовавших себя направлений, таких как Большая Конюшенная, Большой проспект Петроградской стороны и Большая Зеленина, которая становится всё популярнее среди туристов и местных жителей. Центр города привлекает путешественников своими возможностями совмещать культурные прогулки с посещением уникальных заведений, расположенных вдоль крупных магистралей, таких как Невский проспект и его окрестности.

Важным фактором является формирование зон с высокой концентрацией ресторанов и кафе, создавая благоприятные условия для интеграции культурных событий и отдыха. Примером такого феномена служит развитие территорий возле знаменитого комплекса "Новая Голландия", где активно появляются новые проекты. Анна Лапченко подчёркивает, что многие перспективные инициативы развиваются в рамках таких проектов, как "Скороход", привлекая дополнительное внимание общественности. Таким образом, Северная столица укрепляет свои позиции в качестве гастрономического центра страны, способствуя развитию местной экономики и повышению привлекательности города для туристов.

Ранее мы сообщили о том, что кикшеринг в Петербурге может исчезнуть из-за скоростных ограничений.

Фото: Piter.TV