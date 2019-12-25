Кикшеринг в Петербурге может исчезнуть из-за скоростных ограничений

Предполагается, что первоначально ограничения затронут центральные исторические кварталы города, а впоследствии зона действия ограничений расширится.

С 1 июля в городе Петербурге вводятся новые ограничения, касающиеся перемещения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах. Скорость движения указанных средств передвижения будет ограничена порогом в 10 километров в час, что потенциально способно создать трудности для деятельности сервисов проката электротранспорта. Данная информация предоставлена изданием "Деловой Петербург".

Инициаторы нововведений утверждают, что перемещение на большей скорости создает опасность как самим водителям, так и окружающим, поскольку на высоких скоростях устройства становятся плохо управляемыми и теряют устойчивость. Ограничение скорости будет разрешено исключительно в специально отведённых зонах, оборудованных системой автоматического контроля и блокировки превышения допустимых значений. Предполагается, что первоначально ограничения затронут центральные исторические кварталы города, а впоследствии зона действия ограничений расширится.

Такие шаги способны нанести серьёзный удар по рынку кикшеринговых компаний, полагают аналитики. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман подчёркивает, что сейчас сфера сталкивается с неопределенностью в отношении будущего регламента. Новые ограничения могут спровоцировать резкое увеличение числа частных электросамокатов, контроль за соблюдением ими правил дорожного движения окажется затруднительным, что создаст угрозу увеличения аварийности.

До окончания прошлого туристического сезона услугами арендованного электрического транспорта пользовались свыше 2,5 млн пользователей, совершивших свыше 32 млн поездок. Всего в обращении находилось более 400 тысяч единиц средств индивидуальной мобильности (СИМ). Эксперты считают, что реализация предложенных мер способна вызвать негативные последствия, вплоть до остановки бизнеса кикшеринговых компаний. Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие чётко определённого перечня территорий, на которых действуют ограничения.

Ранее петербургский депутат предложил новую модель финансирования кикшеринга.

Фото: Piter.TV