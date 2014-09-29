Петербургских курьеров на электросамокатах и велосипедах замедлят до 10 км/ч с 1 июля

Компании, организующие доставки, обязаны оборудовать транспортные средства курьера специальными устройствами, позволяющими отслеживать местонахождение сотрудника и контролировать соблюдение скоростного режима.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил новый регламент для курьеров, использующих различные виды индивидуального транспорта, такие как самокаты, электровелосипеды и обычные велосипеды. Постановление опубликовано на официальном портале администрации города.

Документ вступает в силу с 1 июля и устанавливает ограничение скорости движения курьеров до 10 км/ч при передвижении по территориям, предназначенным исключительно для пешеходов, включая тротуары и специальные дорожки.

Компании, организующие доставки, обязаны оборудовать транспортные средства курьера специальными устройствами, позволяющими отслеживать местонахождение сотрудника и контролировать соблюдение скоростного режима. Начиная с середины июля, на экипировке и транспорте работников должны появиться уникальные идентификационные знаки.

Также вводится обязательная регистрация данных курьеров в специальном реестре, куда вносятся личные данные каждого сотрудника, информация о документах (включая паспорт, патент, права водителя), а также медицинские справки. Каждому зарегистрированному сотруднику присваивается индивидуальный номер. Курьеры, чьи сведения отсутствуют в данном реестре, не получат доступ к выполнению заказов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургским доставщикам запретили передвигаться на СИМ по некоторым зонам.

Фото: Piter.TV