Петербургским доставщикам запретили передвигаться на СИМ по некоторым зонам

Петербургские власти определили зоны, куда нельзя выезжать курьерам на средствах индивидуальной мобильности. Об этом пишет 10 июня Neva.Today.
Автором соответствующего распоряжения является городской комитет по транспорту. К примеру, в центральных районах запрет распространяется на общественные пространства, парки и скверы.
Также опубликован проект, определяющий внешний вид доставщиков. В наличии у них должна быть униформа. По ночам курьеров будут выделять светоотражающие элементы, на сумке и транспорте появятся номера.
Средство передвижения должно иметь исправную тормозную систему, звуковой сигнал, переднюю фару и задний фонарь, габаритные огни.
Ранее на Piter.TV: мощность электровелосипедов намерены измерять в Петербурге.
Фото: unsplash (Rowan Freeman); комитет по транспорту Петербурга
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