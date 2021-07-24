Мощность электровелосипедов намерены измерять в Петербурге

Представители городской администрации вместе с коллегами из других городов провели онлайн-встречу, где обсудили вопросы, касающиеся участившихся происшествий с участием работников служб доставки.

Власти Петербурга намерены ввести систему сертификации мощности электровелосипедов, используя специализированное оборудование для измерений. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Северной столицы, Алексей Цивилёв, в своем Telegram-канале.

Представители городской администрации вместе с коллегами из других городов провели онлайн-встречу, где обсудили вопросы, касающиеся участившихся происшествий с участием работников служб доставки. По словам депутата, в рамках урегулирования деятельности курьеров, комитет по транспорту займется контролем используемых ими транспортных средств.

Новое оборудование будет установлено в центре управления парковками, где и будет осуществляться проверка. Только устройства, прошедшие сертификацию, смогут функционировать в городе. Цивилёв подчеркнул, что решение проблемы возможно при условии, что курьеры будут соблюдать правила дорожного движения, используя шлемы, имея водительские права и хорошее знание города. Он также высказался за исключение нелегальных мигрантов из числа сотрудников служб доставки.

Депутат отметил, что в случае успешной реализации этих инициатив в Санкт-Петербурге, данный опыт может быть масштабирован и внедрен в других городах России.

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Фото: Unsplash (Rowan Freeman)