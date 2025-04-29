В 2024 году собаки покусали более пяти тысяч петербуржцев

Между тем наказаны за нарушение законодательства о содержании собак оказались лишь 211 владельцев, общий штраф составил скромные 269 тысяч рублей.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь указал на серьезную проблему недостаточного контроля соблюдения владельцами правил содержания домашних питомцев, отметив, что в 2024 году более пяти тысяч горожан пострадали от укусов собак, пишет "Петербургский дневник".

Данные статистики показывают, что жертвами агрессии четвероногих друзей стали 5462 петербуржца, причем треть случаев пришлась на несовершеннолетних – 1187 детей подверглись нападениям животных. Между тем наказаны за нарушение законодательства о содержании собак оказались лишь 211 владельцев, общий штраф составил скромные 269 тысяч рублей.

Размер средней санкции за прогулку собаки без поводка или намордника составил всего 1274 рубля. Стоит учитывать, что в городе, население которого насчитывает около четверти миллиона собак, привлечение к ответственности происходит редко – в среднем лишь один собственник подвергается санкциям ежемесячно в каждом административном округе.

Андрей Рябоконь подчеркнул остроту проблемы и призвал срочно вмешиваться законодательные органы. Предусмотрено обсуждение ситуации на специальной парламентской комиссии по экологии и природопользованию с приглашением профильных ведомств для изучения факторов, приведших к подобному положению вещей, и определения эффективных способов разрешения создавшейся ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам могут разрешить потратить маткапитал для подключения дома к инженерным коммуникациям.

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