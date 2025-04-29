В 2024 году собаки покусали более пяти тысяч петербуржцев

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь указал на серьезную проблему недостаточного контроля соблюдения владельцами правил содержания домашних питомцев, отметив, что в 2024 году более пяти тысяч горожан пострадали от укусов собак, пишет "Петербургский дневник".
Данные статистики показывают, что жертвами агрессии четвероногих друзей стали 5462 петербуржца, причем треть случаев пришлась на несовершеннолетних – 1187 детей подверглись нападениям животных. Между тем наказаны за нарушение законодательства о содержании собак оказались лишь 211 владельцев, общий штраф составил скромные 269 тысяч рублей.
Размер средней санкции за прогулку собаки без поводка или намордника составил всего 1274 рубля. Стоит учитывать, что в городе, население которого насчитывает около четверти миллиона собак, привлечение к ответственности происходит редко – в среднем лишь один собственник подвергается санкциям ежемесячно в каждом административном округе.
Андрей Рябоконь подчеркнул остроту проблемы и призвал срочно вмешиваться законодательные органы. Предусмотрено обсуждение ситуации на специальной парламентской комиссии по экологии и природопользованию с приглашением профильных ведомств для изучения факторов, приведших к подобному положению вещей, и определения эффективных способов разрешения создавшейся ситуации.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам могут разрешить потратить маткапитал для подключения дома к инженерным коммуникациям.
Фото: Pxhere
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