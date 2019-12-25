Петербуржцам могут разрешить потратить маткапитал для подключения дома к инженерным коммуникациям

Законопроект набрал поддержку большинства депутатов.

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало инициативу, позволяющую семьям региона направлять средства регионального материнского капитала на подсоединение домов к инфраструктуре инженерных коммуникаций. Соответствующее решение принято депутатами 23 апреля.

Проект закона, выдвинутый группой народных избранников, предусматривает возможность жителям города и Ленинградской области использовать выплаты семейного пособия на подключение жилых и дачных построек к системам электро-, водо- и канализационного снабжения.

Парламентарии убеждены, что данное предложение окажется актуальным и востребованным среди многодетных семей региона. Законопроект набрал поддержку большинства депутатов — за документ проголосовали 45 человек, после чего инициатива перешла на стадию второго чтения.

Ранее петербургский депутат Рябоконь предложил новую схему компенсаций за некачественную медпомощь.

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