Петербуржцам могут разрешить потратить маткапитал для подключения дома к инженерным коммуникациям

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало инициативу, позволяющую семьям региона направлять средства регионального материнского капитала на подсоединение домов к инфраструктуре инженерных коммуникаций. Соответствующее решение принято депутатами 23 апреля.
Проект закона, выдвинутый группой народных избранников, предусматривает возможность жителям города и Ленинградской области использовать выплаты семейного пособия на подключение жилых и дачных построек к системам электро-, водо- и канализационного снабжения.
Парламентарии убеждены, что данное предложение окажется актуальным и востребованным среди многодетных семей региона. Законопроект набрал поддержку большинства депутатов — за документ проголосовали 45 человек, после чего инициатива перешла на стадию второго чтения.
Ранее петербургский депутат Рябоконь предложил новую схему компенсаций за некачественную медпомощь.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все