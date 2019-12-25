Петербургский депутат Рябоконь предложил новую схему компенсаций за некачественную медпомощь

Эти изменения стимулируют страховые компании усиливать контроль качества медицинской помощи и облегчат процедуру получения компенсаций пострадавшими пациентами.

Парламентарий Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил проект федерального закона, предусматривающего облегчённый порядок возмещения гражданам Российской Федерации расходов, связанных с ненадлежащим уровнем медицинского обслуживания.

Как пояснил автор инициативы, проблемы с нанесением вреда здоровью пациентов широко распространены как в государственных учреждениях здравоохранения, так и в коммерческих клиниках. Многие лечебные заведения не стремятся улучшать качество предоставляемых услуг, рассчитывая на гарантированную компенсацию затрат страховщиками.

Необходимо ввести норму, согласно которой пациенты, получившие ущерб от низкоквалифицированной медицинской помощи, оказанной в рамках обязательного медицинского страхования, могли бы получать компенсационные выплаты от страховых компаний вне судебных разбирательств, подобно практике ОСАГО.

При этом депутат уточнил, что одновременно со страховой выплатой к страховщикам перейдет право требовать возмещение убытков с виновных медицинских учреждений. Эти изменения стимулируют страховые компании усиливать контроль качества медицинской помощи и облегчат процедуру получения компенсаций пострадавшими пациентами, резюмировал Рябоконь.

Ранее петербургский депутат призвал ужесточить меры по профилактике нападений агрессивных собак.

Фото: Piter.TV