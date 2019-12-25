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Петербургский депутат Рябоконь предложил новую схему компенсаций за некачественную медпомощь
Сегодня, 10:38
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Петербургский депутат Рябоконь предложил новую схему компенсаций за некачественную медпомощь

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Эти изменения стимулируют страховые компании усиливать контроль качества медицинской помощи и облегчат процедуру получения компенсаций пострадавшими пациентами.

Парламентарий Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил проект федерального закона, предусматривающего облегчённый порядок возмещения гражданам Российской Федерации расходов, связанных с ненадлежащим уровнем медицинского обслуживания.

Как пояснил автор инициативы, проблемы с нанесением вреда здоровью пациентов широко распространены как в государственных учреждениях здравоохранения, так и в коммерческих клиниках. Многие лечебные заведения не стремятся улучшать качество предоставляемых услуг, рассчитывая на гарантированную компенсацию затрат страховщиками.

Необходимо ввести норму, согласно которой пациенты, получившие ущерб от низкоквалифицированной медицинской помощи, оказанной в рамках обязательного медицинского страхования, могли бы получать компенсационные выплаты от страховых компаний вне судебных разбирательств, подобно практике ОСАГО.

При этом депутат уточнил, что одновременно со страховой выплатой к страховщикам перейдет право требовать возмещение убытков с виновных медицинских учреждений. Эти изменения стимулируют страховые компании усиливать контроль качества медицинской помощи и облегчат процедуру получения компенсаций пострадавшими пациентами,  резюмировал Рябоконь.

Ранее петербургский депутат призвал ужесточить меры по профилактике нападений агрессивных собак.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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