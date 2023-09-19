Петербургский депутат призвал ужесточить меры по профилактике нападений агрессивных собак

Цивилев обратил внимание на необходимость введения механизма временной и постоянной конфискации домашних животных у хозяев, находящихся в состоянии интоксикации алкоголем или наркотиками.

Парламентарий ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев предложил созвать совместное заседание профильных ведомств после случая нападения собаки на малолетнего ребёнка и пенсионерку на улице Лени Голикова. Инцидент произошёл по вине хозяина животного, находившегося в алкогольном опьянении и неспособного удержать питомца под контролем.

Цель совещания заключается в разработке действенного плана предотвращения повторения подобных происшествий в будущем. Депутат Цивилев обратил внимание на необходимость введения механизма временной и постоянной конфискации домашних животных у хозяев, находящихся в состоянии интоксикации алкоголем или наркотиками, а также принятия жёстких мер вплоть до изъятия собак у нарушивших закон повторно.

Помимо этого, целесообразно разработать систему передачи изъятых животных в специализированные заведения, где смогут проводить коррекционную работу с животными, проявляющими агрессию. Важно рассмотреть создание телефонной горячей линии, позволяющей гражданам оперативно информировать компетентные органы о фактах неправильного обращения с домашними животными и случаях проявления агрессии.

Наконец, депутат озвучил идею использования умных видеокамер для слежения за нарушениями правил выгула, наблюдением за поведением животных в жилых массивах и зелёных зонах, а также для обнаружения бродячих собак.

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