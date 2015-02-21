Питбуль напал на женщину на остановке в Кировском районе

Хозяин пса проигнорировал произошедшее и тихонько скрылся с места инцидента.

На одной из автобусных остановок улицы Лени Голикова произошло нападение собаки бойцовской породы на женщину. Пока пес цеплялся за руку пострадавшей, его хозяин спокойно наблюдал за происходящим. Видео с происшествием появилось в распоряжении 78.ru.

По словам очевидцев, оттаскивать агрессивное животное и помогать потерпевшей пришлось случайным неравнодушным прохожим. Сам хозяин, видимо, поняв, что произошло что-то плохое, вскоре после инцидента стал не торопясь покидать остановку. Позже на место приехали скорая и полиция, но ни пострадавшей, ни мужчины уже не было на месте.

Последний направился в сторону детской площадки. Его разыскивают полицейские. Пострадавшую женщину кто-то из горожан увел в неизвестном направлении.

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Видео: 78.ru