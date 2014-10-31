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Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на четырехлетнего мальчика в поселке имени Морозова
Сегодня, 10:38
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Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на четырехлетнего мальчика в поселке имени Морозова

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В СУ СК РФ по региону по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в Ленобласти. Об этом сообщили 8 июля в ведомстве. 

На пляже в поселке имени Морозова собака покусала четырехлетнего мальчика. У пострадавшего зафиксировали множественные укушенные раны лица. В СУ СК РФ по региону по данному факту возбуждено уголовное дело. 

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина и женщина из Купчино подстрелили свою собаку. Изъяты труп животного, два ружья и 34 патрона. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, нападение собаки, поселок имени морозова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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