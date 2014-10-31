Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на четырехлетнего мальчика в поселке имени Морозова

В СУ СК РФ по региону по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в Ленобласти. Об этом сообщили 8 июля в ведомстве.

На пляже в поселке имени Морозова собака покусала четырехлетнего мальчика. У пострадавшего зафиксировали множественные укушенные раны лица. В СУ СК РФ по региону по данному факту возбуждено уголовное дело.

Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина и женщина из Купчино подстрелили свою собаку. Изъяты труп животного, два ружья и 34 патрона.

Фото: пресс-служба СК РФ