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Мужчина и женщина из Купчино подстрелили свою собаку из ружья
Сегодня, 8:42
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Мужчина и женщина из Купчино подстрелили свою собаку из ружья

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Неадекватов увезли в отдел и поместили в камеру.

В Ленобласти пара из Петербурга подстрелила свою собаку из охотничьего ружья. Оружие не зарегистрировано, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию Кировского района 2 июля поступила информация о стрельбе в СНТ "Восход-2". На месте задержали 42-летнего мужчину и 34-летнюю женщину в состоянии опьянения, жителей Купчино. 

Злоумышленница выстрелила в животное два раза. Неадекватов увезли в отдел и поместили в камеру. На них составили протоколы о незаконном хранении оружия, женщине добавили протокол о стрельбе в населенном пункте. Изъяты труп собаки, два ружья и 34 патрона. 

Ранее на Piter.TV: разыскивается стрелок по окнам в деревне Торошковичи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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