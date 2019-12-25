Мужчина и женщина из Купчино подстрелили свою собаку из ружья

Неадекватов увезли в отдел и поместили в камеру.

В Ленобласти пара из Петербурга подстрелила свою собаку из охотничьего ружья. Оружие не зарегистрировано, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Кировского района 2 июля поступила информация о стрельбе в СНТ "Восход-2". На месте задержали 42-летнего мужчину и 34-летнюю женщину в состоянии опьянения, жителей Купчино.

Злоумышленница выстрелила в животное два раза. Неадекватов увезли в отдел и поместили в камеру. На них составили протоколы о незаконном хранении оружия, женщине добавили протокол о стрельбе в населенном пункте. Изъяты труп собаки, два ружья и 34 патрона.

Ранее на Piter.TV: разыскивается стрелок по окнам в деревне Торошковичи.

Фото: Piter.TV