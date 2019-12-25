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Разыскивается стрелок по окнам в деревне Торошковичи
Сегодня, 11:57
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Разыскивается стрелок по окнам в деревне Торошковичи

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Заявительница обнаружила повреждение от пневматической пульки в окне своей квартиры.

Полицейские разыскивают стрелка по окнам дома в деревне Торошковичи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Лужского района обратилась 63-летняя женщина, которая живет на Новой улице, 4. Как рассказала заявительница, она обнаружила повреждение от пневматической пульки в окне своей квартиры. 

Стрелявшего устанавливают, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на проспекте Науки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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