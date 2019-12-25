Разыскивается стрелок по окнам в деревне Торошковичи

Заявительница обнаружила повреждение от пневматической пульки в окне своей квартиры.

Полицейские разыскивают стрелка по окнам дома в деревне Торошковичи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Лужского района обратилась 63-летняя женщина, которая живет на Новой улице, 4. Как рассказала заявительница, она обнаружила повреждение от пневматической пульки в окне своей квартиры.

Стрелявшего устанавливают, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на проспекте Науки.

Фото: Piter.TV