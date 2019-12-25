В Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на Науки

Стекло разбилось, ущерб оценили в 22 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом рассказали 2 июля в надзорном ведомстве.

В мае обвиняемый, находясь на балконе квартиры в доме по проспекту Науки, выстрелил из рогатки стальными шариками в окно балкона соседа. Стекло разбилось, ущерб оценили в 22 тыс. рублей.

Как заявили жильцы, злоумышленник регулярно их терроризирует. Он стрелял из рогатки по двору и деревьям.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV