  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на Науки
Сегодня, 10:31
29
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на Науки

0 0

Стекло разбилось, ущерб оценили в 22 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом рассказали 2 июля в надзорном ведомстве. 

В мае обвиняемый, находясь на балконе квартиры в доме по проспекту Науки, выстрелил из рогатки стальными шариками в окно балкона соседа. Стекло разбилось, ущерб оценили в 22 тыс. рублей. 

Как заявили жильцы, злоумышленник регулярно их терроризирует. Он стрелял из рогатки по двору и деревьям. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: полиция возбудила дело после стрельбы по куполу Исаакиевского собора. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии