Полиция возбудила дело после стрельбы по куполу Исаакиевского собора

Оба фигуранта инцидента были задержаны полицейскими.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти опровергло появившуюся накануне информацию о стрельбе сигнальной ракетницей в центре города рядом с Исаакиевским собором. Сообщается, что утром 29 июня двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения произвели выстрелы из аэрозольного пистолета.

Оба фигуранта инцидента были задержаны полицейскими.

Материалы переданы в компетентные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство.

Ранее мы сообщили о том, что задержаны мужчина и женщина, напавшие с ножом и молотком на подростка на Муринской дороге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предпринимаются усилия для установления и розыска третьего участника нападения.

Фото: Piter.TV