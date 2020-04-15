Задержаны мужчина и женщина, напавшие с ножом и молотком на подростка на Муринской дороге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предпринимаются усилия для установления и розыска третьего участника нападения.

Вечером 29 июня в органы правопорядка Красногвардейского района поступило заявление о случившейся драке во дворе жилого дома №8 на Муринской дороге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, патрульные подразделения прибыли на место происшествия своевременно и задержали находящихся в состоянии алкогольного опьянения мужчину 29 лет, местного жителя посёлка Шушары, и его 34-летнюю знакомую. Задержанные совместно с третьим лицом угрожали ножевым оружием и молотком несовершеннолетнему юноше 17 лет, избили его и повредили его мобильное устройство.

Нападавшие помещены в отделение полиции для дальнейшего расследования обстоятельств инцидента. Сам пострадавший помощь медиков не запрашивал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предпринимаются усилия для установления и розыска третьего участника нападения.

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Фото: Piter.TV