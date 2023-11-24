У подростка раскололся череп в результате ДТП на Красносельском шоссе

Мальчик находится в критическом состоянии, погружен в искусственную кому.

Поздно вечером 29 июня возле дома номер 40 корпус 3 на Красносельском шоссе произошло серьезное ДТП. По данным "Оперативного прикрытия", 58-летний водитель внедорожника "УАЗ Патриот" нарушил правила дорожного движения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора прямо по зебре пешеходного перехода. Под колесами автомобиля оказался 14-летний мальчик, пересекавший дорогу.

Столкновение привело к тяжелым травмам ребенка: множественным переломам черепа, закрытым повреждениям грудной клетки, переломам плеча и обеих костей ноги слева. Мальчик находится в критическом состоянии, погружен в искусственную кому. Пострадавший экстренно госпитализирован в первую городскую детскую больницу.

Ранее водитель машины уже имел проблемы с законом из-за нарушений правил дорожного движения: его штрафовали за неправомерный маневр обгона транспортного средства и езду без обязательного страхового полиса ОСАГО.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге закрыли сеть кальянных, продававших алкоголь без лицензии.

Видео: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село