В Петербурге закрыли сеть кальянных, продававших алкоголь без лицензии

Возбуждены уголовные дела сразу по шести случаям незаконной реализации алкогольной продукции.

Петербургская экономическая полиция обвинила сеть городских кальянных в нелегальном обороте алкоголя и спиртосодержащих напитков. По данным издания "Оперативное прикрытие", 24 июня были возбуждены уголовные дела сразу по шести случаям незаконной реализации алкогольной продукции без наличия соответствующей лицензии.

Следствие провело обыски в заведениях, расположенных на проспекте Испытателей, улице Стремянная, 8-я Советская улица, улицы Ефимова, Исполкомская и Ломоносова. Помимо этого, обыскали шесть адресов проживания участников организованной группы.

У подозреваемых изъяли компьютеры, мобильные телефоны, платежные терминалы и документацию, подтверждающую факты незаконного бизнеса. Следователи допросили восемь свидетелей, обвиняемым официально предъявлены обвинения, и все они задержаны согласно статье 91 УПК РФ. Предположительно руководителем преступной схемы выступает житель Петербурга, ранее судимый в 2006 году по делу, связанному с наркотиками.

Ранее мы сообщили о том, что до конца года в Петербурге создадут реестр ресторанов для контроля продажи алкогольной продукции.

Фото: Piter.TV