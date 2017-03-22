До конца года в Петербурге создадут реестр ресторанов для контроля продажи алкогольной продукции

Реестр создается в качестве продолжения принятого Законодательным Собранием Петербурга закона, регулирующего деятельность баров-"наливаек".

Правительство Петербурга поручило Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле сформировать к концу 2025 года единый перечень городских ресторанов. Такая задача содержится в проекте соответствующего распоряжения правительства города. Пресс-секретарь Комитета Наталья Шипицина сообщила, что комитет оперативно приступит к формированию реестра заведений общепита.

Реестр создается в качестве продолжения принятого Законодательным Собранием Петербурга закона, регулирующего деятельность баров-"наливаек". Согласно новым правилам, ночной розлив спиртных напитков разрешат лишь заведениям общественного питания, соответствующим установленным требованиям и официально признанным ресторанами.

Среди основных требований: наличие отдельного входа со стороны улиц или пешеходных зон, площадь зала минимум 50 квадратных метров, раздельные санузлы для гостей и сотрудников, оснащённая кухня, штат не менее пяти работников (два из которых обязательно повара), заключение договора охраны и установка кнопки экстренного вызова.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти перестанут продавать спиртные напитки в период выпускных с 27 по 29 июня.

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