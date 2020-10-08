В Ленобласти перестанут продавать спиртные напитки в период выпускных с 27 по 29 июня

Ограничения вступят в силу с 22:00 27 июня до 09:00 29 июня.

В Ленинградской области введут временный запрет на реализацию алкогольной продукции в период проведения школьных выпускных и празднования Дня молодежи. Ограничение вступает в силу с 22:00 27 июня и действует до 09:00 29 июня. Такое решение приняли с целью снижения рисков, связанных с употреблением спиртного несовершеннолетними в праздничные дни.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства изданию 47news.ru, подобные меры должны обеспечить общественную безопасность и предупредить правонарушения, связанные с алкоголем в подростковой среде. Власти отмечают, что именно выпускные вечера и массовые молодежные мероприятия повышают вероятность нарушений правил продажи и потребления спиртных напитков.

Запрет распространяется на все торговые точки региона, включая магазины, кафе и рестораны. Владельцы бизнеса получили соответствующие уведомления с просьбой строго соблюдать временные ограничения.

Также ограничения охватывают День молодежи, который отмечается 28 июня. Этот праздник традиционно сопровождается массовыми мероприятиями, на которых присутствует большое количество подростков и молодых людей.

Власти призывают жителей и гостей области с пониманием отнестись к ограничению, которое носит временный характер и направлено на защиту здоровья и безопасности подрастающего поколения.

Также в Ленобласти с 1 сентября сократят время продажи алкоголя.

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