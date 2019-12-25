В Ленобласти с 1 сентября сократят время продажи алкоголя

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года в магазинах и объектах общепита, расположенных на первых этажах жилых домов.

Законодательное собрание Ленинградской области 28 мая приняло в трех чтениях законопроект, который сокращает время продажи алкоголя в 47 регионе на 2 часа в сутки.

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года в магазинах и объектах общепита, расположенных на первых этажах жилых домов. Сейчас покупать спиртные напитки в Ленобласти можно с 9:00 до 23:00, а по новым правилам можно будет с 11:00, но также до 23:00.

Законопроект на рассмотрение внес в парламент губернатор Александр Дрозденко. Он предложил синхронизировать время продажи алкоголя с тем, что установлено в Санкт-Петербурге (с 11:00 до 22:00). В это время парламент Петербурга принял в третьем чтении законопроект о "наливайках", документ направлен на подпись губернатору Александру Беглову.

Фото: unsplash (Kelsey Knight)