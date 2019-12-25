Петербургский парламент в третьем чтении принял закон о "наливайках"

Теперь единый метраж для "наливаек" – не менее 50 "квадратов".

Парламент Петербурга принял в третьем чтении законопроект о "наливайках", документ направлен на подпись губернатору Александру Беглову. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Андрей Рябоконь 28 мая.

Введут ряд новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общепита, которые расположены в многоквартирных домах. Теперь единый метраж для "наливаек" – не менее 50 "квадратов".

"Наливайки" пытаются обходить установленные в городе правила продажи спиртных напитков, на это обращают внимание петербуржцы, сталкивающиеся с шумом, драками и песнопениями пьяных людей у их домов в ночное время. Надеюсь, принятие законопроекта поможет навести порядок в этом секторе продаж спиртных напитков. Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга

Вступление закона в силу запланировано с 1 сентября.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге создадут "Реестр общепита" со списком баров, которые могут быть закрыты.

Фото: Piter.TV