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Петербургский парламент в третьем чтении принял закон о "наливайках"
Сегодня, 12:47
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Петербургский парламент в третьем чтении принял закон о "наливайках"

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Теперь единый метраж для "наливаек" – не менее 50 "квадратов".

Парламент Петербурга принял в третьем чтении законопроект о "наливайках", документ направлен на подпись губернатору Александру Беглову. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Андрей Рябоконь 28 мая. 

Введут ряд новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общепита, которые расположены в многоквартирных домах. Теперь единый метраж для "наливаек" – не менее 50 "квадратов". 

"Наливайки" пытаются обходить установленные в городе правила продажи спиртных напитков, на это обращают внимание петербуржцы, сталкивающиеся с шумом, драками и песнопениями пьяных людей у их домов в ночное время. Надеюсь, принятие законопроекта поможет навести порядок в этом секторе продаж спиртных напитков. 

Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга 

Вступление закона в силу запланировано с 1 сентября.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге создадут "Реестр общепита" со списком баров, которые могут быть закрыты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: закс, наливайки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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