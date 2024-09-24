В Петербурге создадут "Реестр общепита" со списком баров, которые могут быть закрыты

Бизнесмены города решили, что необходим реестр заведений-нарушителей.

В Петербурге предприниматели планируют создать реестр баров, которые будут закрыты в случае, если примут законопроект о "наливайках". Об этом рассказал глава Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский, пишет "Фонтанка".

Закон ограничит продажу алкогольных напитков в жилых домах. Бизнесмены города решили, что необходим реестр заведений-нарушителей. В настоящее время, по подсчетам предпринимателей, под угрозой закрытия или сокращения коммерческой деятельности свыше 1,3 тыс. баров, потеряют работу в них более 10 тыс. человек. Учет объектов хотят вести в tg-канале "Реестр общепита МКД СПб и ЛО".

Ранее мы сообщили о том, что бар "Свобода" в Петербурге закрыли из-за сальмонеллы в курином филе. Помимо этого, с продажи были изъяты 17 литров обезличенного алкоголя.

Фото: Piter.TV