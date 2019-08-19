Власти Петербурга отказались от ужесточения закона о "наливайках" после года работы ограничений

За прошедший год 31 заведение с залом менее 50 кв. м получило отказ в выдаче или продлении лицензии.

Смольный подвел итоги первого года действия регионального закона, регулирующего работу небольших питейных заведений. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александра Ситова, власти не планируют вводить новые ограничения.

В Смольном пришли к выводу, что текущие меры оказались эффективными: число жалоб петербуржцев на заведения, торгующие алкоголем, существенно сократилось. Закон вступил в силу 1 сентября прошлого года. Согласно его нормам, продавать алкоголь в многоквартирных домах могут только те точки общепита, где площадь зала обслуживания превышает 50 квадратных метров, а рестораны получили эксклюзивное право на ночную торговлю (с 22:00 до 11:00).

За прошедший год 31 заведение с залом менее 50 кв. м получило отказ в выдаче или продлении лицензии. 8 организаций и ИП были привлечены к административной ответственности (в основном за отсутствие нужного метража зала или продажу алкоголя ночью без статуса ресторана). На данный момент лицензию на реализацию спиртного имеют 2675 точек общественного питания.

При этом в комитете признают, что точных данных о том, сколько из закрытых "наливаек" прекратили существование, а сколько переквалифицировались в магазины, у ведомства нет.

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Фото: Piter.TV