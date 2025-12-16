На турецких курортах закрываются кафе и бары из-за снижения потока туристов из РФ

Отели готовы снижать цены на летние месяцы, а многие заведения общепита и магазины не выдержали падения спроса и закрылись.

На турецких курортах наблюдается заметное снижение числа отдыхающих из России. Как сообщает SHOT, предприниматели в Турции уже фиксируют спад потока туристов из РФ. Особенно остро это ощущается в Анталье — за первое полугодие 2026 года через местный аэропорт прошло 711 тысяч человек, что на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Владельцы отелей готовы сбивать цены на июль и август, чтобы привлечь больше гостей. По их словам, ещё недавно в июне пляжи и гостиницы были переполнены, а сейчас отдыхающих почти не осталось. На шезлонгах загорают единицы, а в заведениях прямо говорят, что клиентов нет. Один из самых известных курортов — "Клеопатра" — и вовсе стоит пустым.

Президент Ассоциации отельеров Антальи Хюсейн Дегирменджи охарактеризовал первую половину года как беспрецедентный провал за всё время существования туристического сектора. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала обвальное падение бронирований. Последовавшая за этим стагнация рынка привела к тому, что многие заведения общепита и торговые точки не выдержали удара в низкий сезон и окончательно прекратили работу.

Ранее мы сообщали, что Турция сократила импорт нефти из России на 12,6%.

Фото: pxhere.com