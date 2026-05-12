  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:38
133
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Двое молодых людей напали на сотрудника кафе на набережной канала Грибоедова

0 0

Потерпевшего госпитализировали в больницу с травмой головы, ушибом грудной клетки и гематомами.

Сотрудники Росгвардии Петербурга задержали двоих грабителей, которые напали на сотрудника кафе на набережной канала Грибоедова. 

Вечером 10 мая у гостей заведения произошел внезапный конфликт с администратором. Дебоширы нанесли ему телесные повреждения, устроили погром, а затем скрылись, похитив смартфон. Также один из злоумышленников нанес удар ногой по машине, припаркованной неподалеку. 

В отдел полиции доставили 20-летнего уроженца Находки и 22-летнего мужчину из Таганрога. Они привлекались к административной и уголовной ответственности. Потерпевшего госпитализировали в больницу с травмой головы, ушибом грудной клетки и гематомами. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина избил кондуктора на Васильевском острове. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кафе, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии