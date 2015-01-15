Поезд будущего высотой 15 метров появится на сцене "Алых парусов" в Петербурге

Ведущие будут двигаться по специальной платформе на радиоуправлении.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге завершается монтаж сцены для праздника выпускников "Алые паруса", который пройдёт вечером 27 июня. Организаторы уверяют, что Дворцовая превратится в место, где рождаются мечты.

Главной изюминкой сцены станет 15-метровый "поезд будущего" с пассажирами. Чтобы привезти конструкцию из Москвы в Санкт-Петербург, её разобрали на 16 частей, после чего в течение пяти дней тестировали на Дворцовой площади.

Технический директор концертной части праздника Алексей Булгаков пояснил, что пары ведущих будут двигаться по подиуму, словно плыть на бумажном кораблике. Это специальная передвижная платформа на радиоуправлении — без проводов и рельсов. Центральный элемент сценографии — портал, который объединяет символы вокзала, порта, причала и перрона. Он символизирует точку отсчёта, откуда начинается путь к мечте.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилят меры безопасности на "Алых парусах".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга