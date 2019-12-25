В Петербурге усилят меры безопасности на "Алых парусах"

В связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге будут введены усиленные меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Источник агентства отметил, что детали о мерах безопасности не раскрываются, однако они будут аналогичны тем, которые применялись во время прошлогоднего мероприятия.
Праздник "Алые паруса" пройдет в ночь с 27 на 28 июня и традиционно соберет школьников со всего города на Дворцовой площади для участия в зрелищном шоу на Неве. В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти заверили, что все необходимые меры будут приняты для обеспечения безопасности участников и зрителей.
Ранее стало известно, кто выступит на "Алых парусах-2026".
Фото: Piter.TV
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