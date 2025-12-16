Стало известно, кто выступит на "Алых парусах-2026"

Музыкальное шоу обещает быть новаторским.

27 июня на Дворцовой площади в Петербурге состоится масштабный концерт праздника выпускников "Алые паруса". В этом году мероприятие объединено общей темой "Город мечтателей" – историей о смелости, выборе и пути к своей цели. Пресс-служба Пятого канала рассказала, кто выйдет на сцену главного праздника выпускников.

Музыкальное шоу обещает быть новаторским. Впервые в истории праздника у концерта будет несколько ведущих и соведущих: Ника Здорик и Сергей Городничий, Юлианна Караулова и Вячеслав Макаров, а также Дарья Александрова. Они не просто объявят номера, но и сами станут активными участниками музыкально-театрализованного действия, выйдя за рамки привычных ролей.

Состав артистов получился очень разнообразным и рассчитан на разные музыкальные вкусы. У "Алых парусов" есть одно неизменное правило: на Дворцовую площадь приходит молодое поколение, которое переживает очень важный жизненный момент – переход из юности во взрослую жизнь. В этот день человек начинает самостоятельно принимать решения и нести ответственность за своё будущее. Всё, что могли дать родители и школа, уже дано. Дальше человек сам становится автором своей судьбы. Поэтому очень важно, с каким настроением и какими мыслями выпускники уйдут с праздника: что они увидят на Дворцовой площади, что услышат в телевизионном эфире, какие эмоции унесут с собой. Наша задача в том и состоит, чтобы помочь им почувствовать, что они – творцы своей жизни. Феликс Михайлов, художественный руководитель, главный режиссёр концертной части праздника выпускников "Алые паруса-2026"

Концерт будет выстроен как повествование о становлении личности, разделённое на несколько смысловых блоков:

Начало пути: Откроет вечер Антон Лаврентьев вместе с хором HOR, задав настроение лёгкости и веры в будущее.

Мечтай и сделай: О смелости сделать первый шаг расскажет Юлия Пересильд вместе с группой "МАNДРАГОРА".

Место для шага вперёд: Алёна Свиридова и Григорий Мирошниченко исполнят любимые хиты нескольких поколений, а Filatov & Karas добавят современного драйва.

Будет сложно, но ты победишь: Этот блок проверит героев на прочность под ритмы Юлианны Карауловой и музыкальный микс из сериала "Ландыши" в исполнении Ники Здорик, Сергея Городничего и хора HOR.

Единство и сила страны: Песни Татьяны Куртуковой раскроют тему уважения к традициям и культуре, а рок-настроение привнесёт группа TRITIA.

Всё получится. Вперёд к мечте: Финальная кульминация вечера. На сцену выйдет главная звезда праздника Ёлка со своими лучшими композициями, символизируя веру в себя. Завершится шоу грандиозным номером, который объединит всех артистов на одной сцене.

В концерте также примут участие Люся Чеботина, Алекс Лим и другие звёзды российской сцены. Это будет не просто музыкальное шоу, а целая история, в которой каждый выпускник сможет узнать себя перед вступлением во взрослую жизнь.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запретят продажу алкоголя на время проведения "Алых парусов".

Фото: Пресс-служба Пятого канала