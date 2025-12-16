"Город мечтателей" станет главной темой "Алых парусов-2026"

Программа проведет зрителей через различные этапы взросления.

В 2026 году праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге будет посвящен мечтам, выбору жизненного пути и взрослению. Центральной темой концертной программы на Дворцовой площади станет "Город мечтателей".

Концерт будет представлен как единая история о человеке и его мечте. Организаторы планируют объединить сцену ведущих и основную сцену в одно пространство, которое охватит практически всю Дворцовую площадь. Это создаст уникальную атмосферу для зрителей, позволяя им стать частью происходящего.

Программа проведет зрителей через различные этапы взросления. Одним из ключевых эпизодов станет блок "Школьная история", который будет посвящен воспоминаниям о школьных годах, первой любви, дружбе и учителях. Затем действие переместится к рассказам о людях из разных регионов России, которые смогли реализовать свои мечты и готовы поделиться опытом с новым поколением.

Гостей праздника также ждут интерактивные элементы, включая массовое караоке, что сделает мероприятие еще более увлекательным. Финалом шоу станет символическое строительство корабля, который пройдет путь от детского рисунка до большого парусника. По задумке авторов, этот образ подчеркнет главную идею праздника: мечты становятся реальностью благодаря усилиям самого человека.

Ранее мы сообщили о том, что первая репетиция "Алых парусов" прошла в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV

