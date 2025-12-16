В Петербурге запретят продажу алкоголя на время проведения "Алых парусов"

Запрет будет действовать с 22:00 субботы (26 июня) до 11:00 понедельника (28 июня) во всех магазинах и торговых павильонах города.

В связи с проведением в городе главного выпускного бала страны, власти вводят временные ограничения. Розничная продажа алкоголя будет полностью запрещена в ночь с 26 на 28 июня, информирует пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Запрет будет действовать с 22:00 субботы (26 июня) до 11:00 понедельника (28 июня) во всех магазинах и павильонах города. При этом рестораны, бары и кафе продолжат работу в обычном режиме: их гости смогут заказать спиртное к столу.

Городские службы призывают предпринимателей заранее подготовиться к ограничениям, а нарушителей предупреждают об административной ответственности. Главный праздник выпускников состоится 27 июня на Дворцовой площади и акватории Невы.

Ранее мы сообщили о том, что "Город мечтателей" станет главной темой "Алых парусов-2026".

Фото: Piter.TV

