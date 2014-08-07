Петербуржцам рассказали об итогах приемной кампании в городских вузах

Отдельный приоритет был сделан на подготовке будущих педагогов и врачей.

В субботу, 25 июля, в Санкт-Петербурге официально завершился прием документов от абитуриентов. Губернатор Александр Беглов подвел итоги кампании, отметив значительный рост интереса к техническим, технологическим, педагогическим и медицинским направлениям во многом благодаря национальному проекту "Молодёжь и дети".

По словам главы города, стартовавшая месяц назад приемная кампания позволила подать документы тремя способами: через портал госуслуг (сервис "Поступление в вуз онлайн"), лично или по почте. При этом абсолютное большинство — 90% юных петербуржцев – предпочли цифровой формат.

Для первокурсников очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета в этом году было выделено более 75 тысяч бюджетных и платных мест. Особое внимание уделено технической сфере: доля инженерно-специальностей была увеличена до 62% от общего объема контрольных цифр приема.

Отдельный приоритет был сделан на подготовке будущих педагогов и врачей. Для них зарезервировано большее количество бюджетных мест. Такая политика призвана сократить кадровый дефицит в школах и больницах Северной столицы, а также повысить престиж этих социально значимых профессий.

Проходные баллы в вузах СПб — 2026: где самый высокий и самый низкий конкурс.

Фото: Piter.TV