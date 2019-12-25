ОЖД опровергла новости о больших очередях на Финляндском вокзале

Чтобы избежать ожидания в праздничные дни или периоды высокой нагрузки, пассажирам рекомендуют оформлять проездные документы заранее.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) опровергла информацию о больших очередях на территории Финляндского вокзала в Петербурге. Фотографии с якобы скоплением людей, которые сегодня утром появились в ряде каналов в Telegram и мессенджере MAX, не соответствуют действительности.

Вокзал работает в штатном режиме, загруженность вокзального комплекса не превышает средние значения для первой половины буднего дня, сообщили в пресс-службе ОЖД. Отмечается, что высокая проходимость или аномальные очереди также не фиксировались и в прошедшие выходные.

Для оперативного обслуживания пассажиров в часы пиковой нагрузки администрация вокзала предпринимает дополнительные меры. На территории работают сотрудники, которые помогают людям ориентироваться и оформлять билеты через терминалы самообслуживания и мобильные приложения. Кроме того, при необходимости открываются дополнительные кассовые окна.

Чтобы избежать ожидания в праздничные дни или периоды высокой нагрузки, пассажирам рекомендуют оформлять проездные документы заранее. Купить билеты можно за 10 дней до поездки в пригородных кассах, через официальные мобильные приложения или посредством билетных терминалов.

Ранее мы сообщили о том, что тактовый маршрутный бум принес ОЖД 20 млн пассажиров за полугодие.

Фото: Piter.TV