Турция сократила импорт нефти из России на 12,6% в месячном выражении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции.

Всего за октябрь 2025 года российские экспортеры отгрузили Турции около 1,46 млн тонн нефти. Отмечается, что этот показатель стал ниже максимальных значений, который были достигнуты в сентябре нынешнего года. Всего за январь-октябрь 2025 года общий объем экспорта российской нефти в Турцию уменьшился на 5,8% и составил 13,12 млн тонн.

Также сообщается, что снижение импорта происходит в условиях ужесточения контроля за соблюдением санкций со стороны западных государств. Напомним, что в октябре США, ЕС и Великобритания внесли компанию "Лукойл" в санкционный список, из-за чего руководство корпорации начало в срочном порядке искать покупателей для своих международных активов.

Фото: pxhere.com