Россия увеличила поставки угля в Китай

Россия увеличила поставки каменного угля в Китай. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.

Отмечается, что поставки российского угля в Китай по итогам 2025 года выросли в 1,4 раза. Кроме того, в ноябре показатель вырос на четвертую часть. Всего за 11 месяцев нынешнего года Россия поставила в Китай угля на сумму до 9,71 млрд долларов. Этот показатель превысил прошлогодний.

Также сообщается, что импорт угля в месячном выражении вырос на 26% и составил 718,1 млн долларов. При этом в годовом выражении показатель упал на 20%. Россия вернулась на первое место среди главных поставщиков угля в Китай. Второе место занимает Австралия (604,1 млн доларов). Тройку лидеров замыкает Монголия (566,3 млн долларов).

Ранее мы сообщали, что МЭА ожидает снижения мирового спроса на уголь к 2030 году.

Фото: pxhere.com