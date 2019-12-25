МЭА ожидает снижения мирового спроса на уголь к 2030 году

Согласно последнему прогнозу агентства, в 2025 году спрос на уголь составит 8,85 млрд тонн.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) ожидают снижения мирового спроса на уголь к 2030 году. Об этом следует из опубликованного отчета агентства.

Согласно последнему прогнозу МЭА, в 2025 году спрос на уголь составит 8,85 млрд тонн. При этом мировой спрос будет демонстрировать постепенное снижение вплоть до 2030 года. К этому моменту потребление снизится на 3%. В отчете говорится, что показатель станет ниже уровня 2023 года.

Также МЭА прогнозирует, что мировое производство электроэнергии на основе угля будет ниже уровня 2021 года к концу нынешнего десятилетия. Рост спроса на электроэнергию может поддержать потребление угля в ближайшие несколько лет При этом конкуренция с другими источниками энергии также будет усиливаться.

Фото: pxhere.com