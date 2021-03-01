Рост цен объясняется ожиданиями экономической активности в КНР, а также приближением зимнего сезона.

Российский уголь подорожал на рынке Китая. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные NEFT Research.

По информации источника, стоимость российского энергетического и металлургического угля на китайском рынке за неделю выросла на 2-3%. Рост цен объясняется ожиданиями экономической активности в КНР, а также приближением зимнего сезона.

Также сообщается, что рыночные настроения в Китае улучшились после введения новых мер по стимулированию экономики. В NEFT Research отмечают, что спрос на энергетический уголь растет в преддверии отопительного сезона. При этом российские экспортеры сталкиваются с конкуренцией из Монголии, которая предлагает металлургический уголь по ценам на 30% ниже.

Фото: pxhere.com