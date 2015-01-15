Инфляция в Петербурге и Ленобласти замедляется третий месяц подряд

В мае 2026 года инфляция в Санкт-Петербурге составила 4,7 процента, в Ленинградской области — 6,5 процента. В обоих регионах показатель снижается с марта.

Годовая инфляция в Санкт-Петербурге и Ленинградской области замедляется третий месяц подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России со ссылкой на данные Росстата.

В мае 2026 года инфляция в Санкт-Петербурге составила 4,7 процента, в Ленинградской области — 6,5 процента. В обоих регионах показатель снижается с марта.

В Санкт-Петербурге в мае по сравнению с апрелем зафиксировано снижение цен на 0,06 процента. Основное влияние оказало удешевление продуктов питания: снизились цены на овощи и фрукты на фоне сезонного фактора и увеличения предложения отечественной тепличной продукции, а также на яйца. При этом в городе выросли цены на услуги санаториев и гостиниц. В Центробанке отмечают, что Санкт-Петербург остаётся привлекательным направлением для туристов.

В Ленинградской области цены в мае практически не изменились (снижение на 0,01 процента) под воздействием аналогичных факторов. Также в обоих регионах сильнее, чем в среднем по стране, подешевели средства связи, инструменты и оборудование, что связано с высокой конкуренцией между ритейлерами.

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