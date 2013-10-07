Российские автомобили в Петербурге подорожали на 32,6% с начала года

Средняя цена машин локального производства достигла 2,1 миллиона рублей. При этом стоимость Lada осталась на уровне 1,4 миллиона, а китайские автомобили подорожали на 13,3 процента, до 4,1 миллиона.

В Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2026 года наиболее заметно выросли цены на автомобили российских марок, выпускаемых на территории страны. По данным сервиса Авто.ру, средняя стоимость таких машин увеличилась на 32,6 процента и достигла 2,1 миллиона рублей. Речь идёт об автомобилях брендов Tenet, Esteo, Evolute, Jeland, Lada, Solaris, Sollers, Volga, Xcite, Москвич и УАЗ.

Цена новых автомобилей Lada за первое полугодие не изменилась и сохранилась на уровне 1,4 миллиона рублей. Средняя стоимость автомобилей китайских марок за тот же период выросла на 13,3 процента — до 4,1 миллиона рублей. При этом эксперты фиксируют сокращение доли массовых китайских брендов на рынке Петербурга на фоне развития локального производства.

В целом средняя цена нового автомобиля в Северной столице с января по июнь увеличилась на 5,6 процента и составила 3,4 миллиона рублей. Некоторые модели стали доступнее: Zeekr 9X подешевел на 13,1 процента, до 12 миллионов рублей, Lada Aura — на 6,3 процента, до 2,4 миллиона, Geely Atlas — на 5,3 процента, до 3,6 миллиона. Ранее сообщалось, что в начале 2026 года бренд Tenet впервые опередил Lada по продажам в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный закупит ковровые дорожки почти на 21 млн рублей.

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