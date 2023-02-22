Смольный закупит ковровые дорожки почти на 21 млн рублей
Сегодня, 17:55
Смольный закупит ковровые дорожки почти на 21 млн рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на поставку декоративных ковров различной длины и цвета.

Администрация губернатора Санкт-Петербурга объявила закупку на поставку партии ковровых дорожек для государственных нужд. Максимальная стоимость контракта составляет около 21,2 млн рублей.

Согласно данным портала госзакупок, планируется приобрести почти 1,4 километра ковровых изделий различных размеров и цветов. В составе материалов должна преобладать шерсть.

В техническом задании указано, что Смольному требуется заменить серые ковры с геометрическим рисунком и вензелями длиной 100 метров и 350 метров. Также планируется закупка красных дорожек длиной 400 метров и 225 метров, а также ковра цвета капучино длиной 320 метров. Закупка проходит в формате конкурса по выбору подрядчика.

Фото: портал "Госзакупки"

Dghekson
Сегодня 18:39

Кругом во власти одно ворьё.

