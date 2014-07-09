В Стрельне завершили строительство детского сада с бассейном

В поселке Стрельна на проспект Буденного завершено строительство нового детского сада. Двухэтажное здание расположено по адресу: проспект Буденного, 22, корпус 7. Учреждение рассчитано на 75 детей в возрасте от трех до семи лет, рассказал портал "Строительный Петербург".

В здании предусмотрены четыре группы. Для каждой оборудованы собственные раздевалки, игровые и спальные комнаты, а также буфетные зоны. Кроме того, в детском саду разместились помещения для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и бассейн.

На прилегающей территории появились спортивная площадка и четыре прогулочные зоны с игровым оборудованием. Двор благоустроен и озеленен: высажена живая изгородь из кустарников, разбиты цветники и газоны. Площадь озеленения составила почти две тысячи квадратных метров.

Строительство объекта завершила компания Setl Group. Проект квартала "Дворцовый фасад" предусматривает развитие социальной инфраструктуры. Ранее здесь уже ввели в эксплуатацию школу на 700 учеников и детский сад на 280 мест. Также городу передано помещение площадью около 300 квадратных метров — в будущем там планируется открыть кабинет врача-педиатра поликлиники №122 Петродворцового района.

Ранее в Приморском районе Петербурга достроили новый детский сад на 220 мест.

Фото: Setl Group