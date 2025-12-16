Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Израиль

Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до нормализации ситуации.

Посольство России в Тель-Авиве просит российских граждан по возможности не планировать посещение Израиля до прояснения ситуации. Меры безопасности связаны с обострением обстановки в регионе, сообщили в Telegram-канале дипмиссии.

Находящимся в Израиле российским гражданам рекомендовали соблюдать указания израильских властей, касаемые мер безопасности. А также оставаться рядом с безопасными местами и в случае необходимости не покидать их до специального уведомления.

В настоящее время в Израиле наблюдается крайне нестабильная военно-политическая обстановка, поэтому россиянам нужно внимательно следить за сообщениями посольства.

В дипмиссии добавили, что не располагают данными о российских граждан, которые могли бы пострадать от обстрелов. Консульский отдел посольства РФ в Тель-Авиве работает в штатном режиме.

Ранее экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что власти Израиля могут применить ядерное оружие против Ирана.

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